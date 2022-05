Demonstranten greifen russischen Botschafter in Polen an

Sergej Andrejew wollte am russischen "Tag des Sieges" Blumen auf einem Friedhof in Warschau niederlegen. Doch polnische und ukrainische Demonstranten machten dem Botschafter einen Strich durch die Rechnung.

In Polen haben Demonstranten Russlands Botschafter mit roter Fl├╝ssigkeit attackiert und daran gehindert, Blumen auf einem Friedhof f├╝r sowjetische Soldaten niederzulegen. Als die Delegation um den russischen Botschafter Sergej Andrejew am Montag auf dem Warschauer Mausoleumsfriedhof erschien, h├Ątten zahlreiche ukrainische und polnische Demonstranten sie mit Rufen wie "M├Ârder" und "Faschisten" empfangen, berichtete die Nachrichtenagentur PAP. Dabei wurde Andrejew mit einer roten Substanz ├╝bergossen. Der Botschafter und die Delegation kehrten daraufhin zu ihren Dienstwagen zur├╝ck.

Am 9. Mai begeht Russland den "Tag des Sieges" ├╝ber Nazi-Deutschland. Der Mausoleumsfriedhof in Warschau wurde einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs angelegt und hat den Charakter eines gro├čen Parks. Dort sind die sterblichen ├ťberreste von mehr als 20.000 Soldaten begraben, die in den Jahren 1944 und 1945 gefallen sind.