Zu schwere Staatskrone

Begleitet wurde der Prince of Wales, der eine Admiralsuniform trug, von seiner Frau Herzogin Camilla (74) und seinem ├Ąltesten Sohn Prinz William (39). Neben Charles, der auf dem prachtvollen Thron Platz genommen hatte, war auf einem kleinen Tisch die glitzernde Staatskrone - die Imperial State Crown genannt - platziert. Sie hatte auch seine Mutter zuletzt nicht mehr aufgesetzt. Sie sei so schwer, dass "sie einem das Genick brechen" k├Ânne, hatte die Queen vor wenigen Jahren einmal in einer BBC-Dokumentation gescherzt.

Zum State Opening of Parliament versammeln sich die Mitglieder beider Kammern des Parlaments - Abgeordnete und Lords - sowie W├╝rdentr├Ąger, Diplomaten und G├Ąste im Oberhaus. Zu dem farbenfrohen Auftritt tragen die roten Roben mit wei├čem Fellkragen der Lords, die schulterlangen Per├╝cken von Richtern und die bunten Uniformen der Herolde bei. Der konservative Premierminister Boris Johnson und Oppositionschef Keir Starmer von der Labour-Partei verfolgten den Vortrag schweigend vom hinteren Teil des Plenarsaals im Oberhaus.

Die britische K├Ânigsfamilie bleibt bei politischen Fragen neutral. Es ist nur ein symbolischer Akt, dass die Regierungserkl├Ąrung vom Monarchen als Staatsoberhaupt verlesen wird. Geplant sind demnach unter anderem Gesetze, um die Wirtschaft anzukurbeln und damit die Folgen steigender Lebenshaltungskosten abzufedern, die Klimakrise zu bew├Ąltigen und Gro├čbritannien weiter vom Orbit der Europ├Ąischen Union zu entfernen.

Mit Spannung wurde auch erwartet, ob die Johnson-Regierung ein Gesetz ank├╝ndigen w├╝rde, um die Abmachungen zum Sonderstatus f├╝r Nordirland im Brexit-Vetrag zu unterlaufen. Doch das gab es nicht, stattdessen nur Andeutungen. Trotzdem gilt es als m├Âglich, dass London im Streit mit Br├╝ssel um das sogenannte Nordirland-Protokoll schon bald erneut ├ľl ins Feuer gie├čen wird. Die Debatte verhindert derzeit die Bildung einer Regionalregierung in der ehemaligen B├╝rgerkriegsprovinz.

Zu den kuriosen Ritualen um das State Opening geh├Ârt, dass Wachen zu Beginn mit Lampen in den Keller des Oberhauses hinabsteigen, um nachzusehen, ob dort jemand Schie├čpulver versteckt hat. Damit wird an den "Gunpowder Plot" des katholischen Verschw├Ârers Guy Fawkes erinnert, der im Jahr 1605 versucht haben soll, den protestantischen K├Ânig Charles I. beim State Opening in die Luft zu jagen.