"Weil sie das Verbrechen begangen haben, weil wir ihnen nicht vertrauen, und weil wir uns sofort an den Internationalen Strafgerichtshof wenden werden, um die Verbrecher rechtlich zu belangen", sagte Präsident Mahmud Abbas bei einer Trauerfeier für die im Westjordanland erschossene Schirin Abu Akle am Donnerstag in Ramallah. Zu der Feier kamen mehrere Tausend Menschen. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett hatte bereits zuvor die Vorwürfe von Abbas zurückgewiesen.

Die Journalistin war am Mittwoch während eines israelischen Militäreinsatzes im besetzten Westjordanland durch Schüsse getötet worden. Es blieb zunächst unklar, wer für den Tod der in der arabischen Welt bekannten 51-Jährigen verantwortlich ist. Sie soll am Freitag in Jerusalem beerdigt werden.