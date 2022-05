"Darauf sind wir sehr stolz. Wir sind der Meinung, dass dies die St├Ąrkung der Beziehungen widerspiegelt", sagte ein Vertreter der US-Regierung. "Wir m├╝ssen unser Engagement in S├╝dostasien verst├Ąrken und in diesem Zusammenhang enger mit der Asean zusammenarbeiten." US-Pr├Ąsident Joe Biden empfing die Staats- und Regierungschefs des Verbands am Donnerstagabend im Wei├čen Haus. Der eigentliche Gipfel findet heute statt.

Die USA k├╝ndigten unter anderem 40 Millionen US-Dollar (rund 36 Mio Euro) f├╝r saubere Energieinfrastruktur in S├╝dostasien an. "Wir werden den regionalen Energiehandel ausbauen und die Einf├╝hrung sauberer Energietechnologien beschleunigen, die wir nicht nur f├╝r die Bek├Ąmpfung des Klimawandels in dieser schnell wachsenden Region, sondern auch f├╝r die Unterst├╝tzung eines breiten Wirtschaftswachstums in den s├╝dostasiatischen L├Ąndern als entscheidend ansehen", hie├č es.