An einigen Stra├čenecken und am Supreme Court hatten sich in Washington Abtreibungsgegner zum Gegenprotest zusammengefunden. Sie riefen den Demonstrierenden etwa mit Megafonen zu, dass Gott sie bestrafen werde. In New York liefen Tausende Menschen ├╝ber die weltber├╝hmte Brooklyn Bridge in den Stadtteil Manhattan, um f├╝r das Recht auf Abtreibung zu demonstrieren. Auch in anderen St├Ądten wie Los Angeles oder Chicago gingen die Menschen auf die Stra├če.