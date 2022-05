In Schweden haben sich die regierenden Sozialdemokraten am Sonntag f├╝r einen Beitritt des Landes zur Nato ausgesprochen. Damit ebnen sie den Weg f├╝r ein Aufnahmegesuch, mit dem das skandinavische Land sich von seiner jahrzehntelangen Neutralit├Ąt verabschieden w├╝rde. Die Entscheidung der Sozialdemokraten d├╝rfte zu einer gro├čen Mehrheit im schwedischen Parlament stehen.

Weite Teile der Opposition haben bereits ihre Zustimmung zu einem Nato-Aufnahmeantrag signalisiert. Die Minderheitsregierung von Ministerpr├Ąsidentin Magdalena Andersson d├╝rfte nun in K├╝rze das offizielle Beitrittsgesuch einreichen. Finnland hatte zuvor am Sonntag schon erkl├Ąrt, sich der Allianz anschlie├čen zu wollen.

Beide L├Ąnder wahrten Jahrzehnte lang Neutralit├Ąt und waren b├╝ndnisfrei in milit├Ąrischen Fragen. Der russische Angriffskrieg hat die Stimmung in der Bev├Âlkerung aber zugunsten einer Nato-Mitgliedschaft gekippt. Finnland trennt eine rund 1.300 Kilometer lange Grenze von Russland. In der Vergangenheit hatte die Regierung in Moskau f├╝r den Fall eines Nato-Beitritts der beiden skandinavischen L├Ąnder bereits vor "ernsten Konsequenzen" gewarnt und mit der Stationierung von Atomwaffen in der russischen Exklave Kaliningrad gedroht.