Die Abgeordnete Ghaida Rinawi Suabi hatte am Donnerstag ihren Austritt aus der Koalition verk├╝ndet. Sie begr├╝ndete ihren Schritt unter anderem mit dem Vorgehen der israelischen Polizei bei j├╝ngsten Konfrontationen auf dem Tempelberg (Al-Haram Al-Scharif) in Jerusalem. Auch Polizeigewalt bei der Beerdigung einer get├Âteten Reporterin des TV-Senders Al-Dschasira am Freitag in Jerusalem habe sie ersch├╝ttert, schrieb sie in ihrem R├╝cktrittsbrief.