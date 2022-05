Doch Menschenrechtsverteidiger und Exilgruppen schenken den Beteuerungen wenig Glauben, rechnen vielmehr mit einem sorgf├Ąltig orchestrierten Reiseprogramm im Sinne Pekings. Auch bietet die Covid-Pandemie, die in China mit neuen Ausbr├╝chen die schlimmste Infektionswelle seit zwei Jahren ausgel├Âst hat, viele Gr├╝nde und Vorw├Ąnde, kurzfristig Zugang oder spontan gew├╝nschte ├änderungen zu verweigern, wie Kritiker hervorheben. Musste ihr Voraus-Team bei der Einreise noch 17 Tage in Quarant├Ąne, wird bei Bachelet als ranghohe Politikerin gleichwohl eine Ausnahme gemacht.

Bachelet wird Xinjiang besuchen, wo nach Angaben von Menschenrechtlern Hunderttausende muslimische Uiguren und Mitglieder anderer Minderheiten in Umerziehungslager gesteckt worden sind. Die herrschenden Han-Chinesen werfen Uiguren Extremismus, Separatismus oder sogar Terrorismus vor, w├Ąhrend sich das Turkvolk politisch, wirtschaftlich und religi├Âs unterdr├╝ckt f├╝hlt. Nach der Macht├╝bernahme in Peking 1949 hatten die Kommunisten das ehemalige Ostturkestan der Volksrepublik einverleibt.

Reise ├╝berschattet

Die Reise wird auch von Auseinandersetzungen ├╝berschattet, an denen Bachelet nicht ganz unschuldig ist. Vor Monaten sollte ihr B├╝ro einen mit Spannung erwarteten Bericht ├╝ber Xinjiang vorlegen. Bereits 2018 sprach sie bei ihrer ersten Rede vor dem UN-Menschenrechtsrat von "zutiefst beunruhigenden Vorw├╝rfen ├╝ber willk├╝rliche Inhaftierungen von Uiguren und anderen muslimischen Gemeinschaften (...) in sogenannten Umerziehungslagern in ganz Xinjiang". So trug das B├╝ro Informationen von Kennern und Betroffenen aus aller Welt zusammen.

Das Material ist reichhaltig: Die von den Vereinten Nationen selbst bestellten unabh├Ąngigen Menschenrechtsberichterstatter haben mehrfach Sorge ├╝ber die Misshandlung von Uiguren ge├Ąu├čert. Im Fr├╝hjahr 2021 berichteten sie, ihnen seien F├Ąlle von Zwangsarbeit in Fabriken zugetragen worden. Wie immer kam auch da postwendend die Replik der chinesischen Seite: Die ethnischen Minderheiten st├╝nden in China zusammen "wie die Kerne eines Grantapfels", sagte Botschaftssprecher Liu Yunyin in Genf, und f├╝gte hinzu: "China ist beim Schutz der Minderheitenrechte weltweit ein Mustersch├╝ler."