Genf (dpa) - Mit scharfen Worten gegen den Kreml hat ein h├Âherrangiger russischer Diplomat am UN-Sitz in Genf seinen Dienst quittiert.

Pr├Ąsident Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine sei ein Verbrechen am ukrainischen und am russischen Volk, schrieb der Botschaftsrat am Montag auf der Plattform LinkedIn. Diejenigen, die diesen Krieg geplant h├Ątten, wollten ewig an der Macht bleiben, in geschmacklosen Pal├Ąsten leben und auf Jachten segeln, kritisierte er. "Daf├╝r sind sie bereit, so viele Leben zu opfern wie n├Âtig."