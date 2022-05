F├╝r Ermittlerin Gray steht fest, wer die Schuld an diesem Verhalten tr├Ągt - die politische F├╝hrung sowie die Chefs des ├ľffentlichen Diensts, des sogenannten Civil Service. "An den Veranstaltungen, die ich untersucht habe, nahmen F├╝hrungsfiguren der Regierung teil", schrieb Gray. "Viele dieser Events h├Ątten nicht zugelassen werden d├╝rfen." Mitarbeiter seien davon ausgegangen, dass ihre Teilnahme erlaubt sei, da auch f├╝hrende Politiker anwesend gewesen seien.

Auch wenn Johnson nicht namentlich als Schuldiger genannt wurde: F├╝r die Opposition ist er das Gesicht der Aff├Ąre, schlie├člich passierten die Ausschweifungen in seinem Amtssitz, w├Ąhrend die Menschen im Land weder Verwandte besuchen noch sich von Sterbenden verabschieden konnten. "Der Bericht legt die F├Ąulnis offen, die sich unter diesem Premierminister in der Downing Street Nummer 10 ausgebreitet hat", sagte Labour-Chef Keir Starmer. Wenn Johnson angesichts dieses "Katalogs der Kriminalit├Ąt" nicht gehe, m├╝sse seine Partei ihn hinauswerfen, forderte der Oppositionsf├╝hrer. Ian Blackford, Fraktionschef der Schottischen Nationalpartei (SNP), rief: "Er hat sich nur aus einem Grund entschuldigt: Weil er ertappt wurde."

Vielmehr wurde am Mittwoch offensichtlich, dass Johnson mit "Partygate" endg├╝ltig abschlie├čen will. Die Vorw├╝rfe spielte er herunter. Es handele sich um einige wenige Verst├Â├če in mehr als 600 Tagen der Pandemie, in einem f├╝nfst├Âckigen Haus mit mehr als 5300 Quadratmetern Fl├Ąche, in dem Hunderte Menschen arbeiten, betonte der Premier. Unterst├╝tzung fand er bei Mitgliedern seiner Konservativen Partei. Der fr├╝here Bauminister Robert Jenrick forderte, "eine neue Seite aufzuschlagen".