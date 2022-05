Aktualisiert am 26.05.2022 - 13:50 Uhr

Aktualisiert am 26.05.2022 - 13:50 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Zahl der parteiinternen Gegner stieg damit auf 18. Noch scheint Johnson verh├Ąltnism├Ą├čig sicher: Um eine Misstrauensabstimmung in der Fraktion seiner eigenen Tory-Partei auszul├Âsen, m├╝ssen ihm 54 konservative Abgeordnete das Vertrauen entziehen. Johnson hatte sich nach der Ver├Âffentlichung des vollst├Ąndigen Berichts gestern entschuldigt. Einen R├╝cktritt schloss er aus.

Die hat Johnson vorgeworfen, die Schuld f├╝r Regelbr├╝che in der Downing Street auf andere abzuschieben. "Seine volle Verantwortung besteht darin, dass er die Verantwortung an rangniedrigere Mitarbeiter abgetreten hat, die mit einer Geldstrafe belegt wurden und die f├╝r das, was unter seiner Regierung, unter seiner F├╝hrung vor sich ging, die Schuld auf sich genommen haben", sagte die Labour-Politikerin Lisa Nandy der BBC. "Es tut ihm nicht leid, dass er es getan hat, es tut ihm leid, dass er erwischt wurde."