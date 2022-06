Aktualisiert am 01.06.2022 - 19:59 Uhr

Aktualisiert am 01.06.2022 - 19:59 Uhr

Der Plan sehe eine umfangreiche Reform des Justizwesens vor, um die Unabh├Ąngigkeit der polnischen Richter zu st├Ąrken, sagte EU-Kommissionspr├Ąsidentin Ursula von der Leyen am Mittwochabend. Sie will an diesem Donnerstag nach Warschau reisen und Details der Einigung vorstellen.