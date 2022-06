Volksabstimmung Klares Ja: DÀnen wollen Verteidigungsvorbehalt abschaffen Von dpa 01.06.2022 - 23:29 Uhr Lesedauer: 3 Min. Das Ergebnis der dÀnischen Volksabstimmung ist ein klares Ja zur EU. (Quelle: Philip Davali/Ritzau Scanpix/AP/dpa./dpa)

Kopenhagen (dpa) – Die dĂ€nische Bevölkerung hat sich eindeutig fĂŒr die Abschaffung des sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalts ihres Landes ausgesprochen.

Knapp 67 Prozent der WĂ€hlerinnen und WĂ€hler votierten bei einer Volksabstimmung am Mittwoch dafĂŒr, den seit knapp 30 Jahren bestehenden Vorbehalt loszuwerden. Die Gegenseite kam nach AuszĂ€hlung fast aller abgegebenen Stimmen auf rund 33 Prozent. Eine ĂŒberwĂ€ltigende Mehrheit der DĂ€nen habe dafĂŒr gestimmt, den Vorbehalt abzuschaffen, stellte die sozialdemokratische MinisterprĂ€sidentin Mette Frederiksen am Abend vor Parteifreunden in Kopenhagen fest.

DÀnemark kann sich nun an militÀrischen Missionen beteiligen

Damit wird sich DĂ€nemark kĂŒnftig an der europĂ€ischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit und somit zum Beispiel an militĂ€rischen EU-Missionen beteiligen können. Bislang bedeutete die EU-weit einzigartige Sonderregelung, dass sich das Land zwar an zivilen, nicht aber an militĂ€rischen Missionen der EU und auch nicht an der gemeinsamen Entwicklung etwa von Waffensystemen beteiligen konnte.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der dadurch verĂ€nderten Sicherheitslage in Europa waren am Mittwoch knapp 4,3 Millionen DĂ€ninnen und DĂ€nen aufgerufen, ĂŒber den Vorbehalt abzustimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 66 Prozent. Der Großteil der dĂ€nischen Parteien einschließlich der regierenden Sozialdemokraten hatte sich fĂŒr die Abschaffung ausgesprochen.

Frederiksen: Deutliches Signal auch an Putin

DĂ€nemark habe ein sehr deutliches Signal an seine VerbĂŒndeten in der Nato und in Europa gesendet, aber auch an den russischen PrĂ€sidenten Wladimir Putin, sagte Frederiksen. "Wir zeigen: Wenn Putin in ein freies und unabhĂ€ngiges Land einmarschiert und die StabilitĂ€t Europas bedroht, dann rĂŒcken wir anderen nĂ€her zusammen", sagte die Regierungschefin.