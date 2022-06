Biden sagte, sollte ein Verbot von Sturmgewehren im Kongress nicht durchsetzbar sein, solle das Mindestalter f├╝r den Kauf dieser Waffen von 18 auf 21 Jahre angehoben werden. Dar├╝ber hinaus forderte er, den Verkauf von Magazinen mit hoher Kapazit├Ąt zu untersagen, Waffenk├Ąufer genauer zu ├╝berpr├╝fen und Waffenhersteller in Haftung nehmen zu k├Ânnen. "In den letzten zwei Jahrzehnten sind durch Schusswaffen mehr Kinder im Schulalter ums Leben gekommen als diensttuende Polizeibeamte und Soldaten im aktiven Dienst zusammen", sagte der Pr├Ąsident. "Denken Sie dar├╝ber nach."

Viele Republikaner sperren sich seit Jahren gegen strengere Regularien wie etwa ein Verbot von Sturmgewehren. Besonders der Amoklauf an einer Grundschule in Texas am Dienstag vergangener Woche fachte die Debatte ├╝ber eine Versch├Ąrfung der Waffengesetze in den USA einmal mehr an. Dort hatte ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Sch├╝tze 19 Kinder und zwei Lehrerinnen get├Âtet, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Der T├Ąter war 18 Jahre alt.