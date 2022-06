Man unterstĂŒtze eine schrittweise Verhandlung fĂŒr einen europĂ€ischen Migrations- und Asylpakt, sagte die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese am Samstag nach einem Treffen mit ihren Amtskollegen in Venedig . Es sei der richtige Schritt zu einer ausgeglichenen Lösung fĂŒr Verantwortung und SolidaritĂ€t, die die anderen europĂ€ischen LĂ€nder zeigen sollten.

Die fĂŒnf Staaten forderten außerdem von der EU , mit Transitstaaten und HerkunftslĂ€ndern zu kooperieren, um den gefĂ€hrlichen Mittelmeer-Überfahrt der Migranten vorzubeugen und an RĂŒckfĂŒhrungen der Menschen zu arbeiten. Die Innenminister klagten ĂŒber große Probleme durch die gestiegene Zahl an Migranten.

In Italien registrierte das Innenministerium in diesem Jahr bislang rund 20.000 Migranten, die das Land in Booten erreichten (Stand Freitag). Das sind laut Statistik etwa 5000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Im April und Mai verzeichneten die Behörden einen besonders deutlichen Anstieg von ankommenden Bootsmigranten.