Eine Anordnung der Justiz gebe den US-Beh├Ârden das Recht, die Flugzeuge des Russen zu beschlagnahmen, hie├č es weiter. Als Handhabe daf├╝r dienen die wegen des Kriegs verh├Ąngten US-Exportkontrollen, die auch mehrheitlich in den USA hergestellte Flugzeuge betreffen.

Abramowitschs Boeing befinde sich derzeit in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Gulfstream-Maschine sei in der russischen Hauptstadt Moskau, erkl├Ąrte das Justizministerium. Damit schien es zun├Ąchst mindestens unklar, ob und wann die US-Beh├Ârden der Flugzeuge habhaft werden k├Ânnten. Gleichzeitig d├╝rfte es k├╝nftig schwer sein, die Maschinen noch international einzusetzen.