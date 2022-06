US-Experten empfehlen Zulassung von Novavax

In den USA k├Ânnte bald auch der Impfstoff Novavax verabreicht werden. Nach dem Votum von Experten wird eine Zulassung der Beh├Ârde FDA erwartet. Vor kurzem hatte es noch Bedenken gegeben.

Ein Expertengremium der US-Arzneimittelbeh├Ârde FDA hat den Corona-Impfstoff Novavax empfohlen. 21 Experten stimmten am Dienstag f├╝r die Empfehlung, es gab eine Enthaltung und keine Gegenstimme ÔÇô obwohl die Beh├Ârde in einer Vorabanalyse noch einen "Anlass zur Sorge" wegen eines m├Âglichen Risikos einer Herzmuskelentz├╝ndung gesehen hatte. Nach dem Votum der Experten wird erwartet, dass die FDA in K├╝rze eine Notfallzulassung f├╝r Novavax erteilt.