Trump lobt Claudia Sheinbaum

Laut Günther Maihold fährt Sheinbaum einen "doppelten Kurs" in ihrer Politik. "Innenpolitisch zeigt sie sich nationalistisch bis populistisch." Dabei appelliere sie stets an die Einheit des Landes, spare aber auch nicht mit "markigen Worten" angesichts des Konflikts mit den USA. "Außenpolitisch aber präsentiert sich Sheinbaum als Technokratin, die das Gespräch sucht und kühl mit Fakten argumentiert", so Maihold. "Noch funktioniert das. Aber bald könnte sie vor großen Problemen stehen."

"Dann könnte sie Mexikos größtes Pfund verlieren"

"Hinzu kommen weitere mögliche Konfliktlinien bei der Migration sowie den unkontrollierten Waffenimporten aus den USA", sagt Maihold. Ähnlich wie die USA bemängelt auch Mexiko die Kontrollen an der Grenze. Der Vorwurf lautet: Alles, was in die Vereinigten Staaten will, kontrollieren die US-Behörden hart. Bei Ausfuhren aber drücken sie ein Auge zu. So könnten leicht Waffen aus den USA nach Mexiko und in die Hände von Drogenkartellen gelangen. Sollte Sheinbaum sich im Falle eines Konflikts mit den USA in den Nationalismus zurückziehen, so Maihold, "wird es schwer, das wieder zurückzudrehen".