Aktualisiert am 08.06.2022 - 19:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Stra├čburg (dpa) - Im Kampf f├╝r mehr Klimaschutz will das EU-Parlament den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten.

Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Stra├čburg daf├╝r, dass Hersteller ab Mitte des n├Ąchsten Jahrzehnts nur noch Autos und Transporter auf den Markt bringen d├╝rfen, die keine klimasch├Ądlichen Treibhausgase aussto├čen. Bevor eine solche Regelung in Kraft treten kann, muss das Parlament noch mit den EU-Staaten dar├╝ber verhandeln.

Ende des Monats wollen die EU-Staaten ihre Position zu dem Verbot f├╝r den Verkauf von Benzin- und Dieselautos festlegen. Dann m├╝ssen die beiden EU-Institutionen noch einen Kompromiss finden, damit es in Kraft treten kann.

Deutschland hat sich schon zum Ausstiegsdatum 2035 bekannt. Umweltministerin Steffi Lemke (Gr├╝ne) hatte im Namen der Bundesregierung im M├Ąrz in Br├╝ssel gesagt, man stehe hinter dem Ziel, bis 2035 mit Verbrennungsmotoren bei Autos und Transportern abzuschlie├čen. Auch mehrere gro├če Auto-Hersteller, darunter Mercedes und Ford, hatten im November auf der Weltklimakonferenz in Glasgow einen Verkaufsstopp f├╝r Verbrenner in den f├╝hrenden M├Ąrkten ab 2035 gefordert.