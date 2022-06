Milit├Ąrjunta in Myanmar hofft wieder auf Touristen

Yangon (dpa) - Die Milit├Ąrjunta in Myanmar will trotz der anhaltenden Gewalt im Land wieder Urlauber aus aller Welt anlocken.

"Die Gener├Ąle dr├Ąngen den Tourismussektor, Werbung zu machen - aber wer wagt es denn, hier Urlaub zu machen?", sagte der Inhaber eines ├Ârtlichen Reiseveranstalters, der anonym bleiben wollte, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir k├Ânnen in dieser Situation keine Verantwortung ├╝bernehmen."

Das Land hatte im Zuge der Corona-Pandemie Anfang 2020 seine Grenzen geschlossen. Seit dem Putsch der Gener├Ąle und der Entmachtung von Regierungschefin Aung San Suu Kyi im Februar 2021 versinkt das fr├╝here Birma im Chaos. T├Âtungen und Entf├╝hrungen durch die Armee sind an der Tagesordnung. 2019 waren noch rund 4,3 Millionen Touristen in das f├╝r seine Pagoden und malerischen Landschaften bekannte Land gekommen.

Die UN-Hochkommissarin f├╝r Menschenrechte, Michelle Bachelet, hatte im M├Ąrz erkl├Ąrt, dass sich die humanit├Ąre Krise in Myanmar inmitten der systematischen Brutalit├Ąt des Milit├Ąrs weiter ausweite. "Die Wirtschaft steht am Rande des Zusammenbruchs. ├ťber 14,4 Millionen Menschen gelten jetzt als hilfsbed├╝rftig", sagte sie und prognostizierte, dass die Nahrungsmittelknappheit in den kommenden Monaten stark zunehmen werde.