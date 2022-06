Nach Massaker in Texas USA: Demonstrationen f├╝r strengere Waffengesetze Von dpa 11.06.2022 - 21:03 Uhr Lesedauer: 2 Min. Demonstranten vor dem Washington Monument in der US-Hauptstadt fordern etwa: "Sch├╝tzt Kinder, nicht Pistolen". (Quelle: Jose Luis Magana/AP/dpa./dpa)

Washington (dpa) - Zweieinhalb Wochen nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas haben in Washington und anderen St├Ądten in den USA zahlreiche Menschen f├╝r strengere Waffengesetze demonstriert.

Bei der zentralen Kundgebung in der US-Hauptstadt Washington nahmen am Samstag Tausende Menschen an dem "Marsch f├╝r unsere Leben" teil, wie eine dpa-Reporterin berichtet. Die Demonstranten hielten Schilder in die Luft, auf denen Aufschriften wie "Gedanken und Gebete sind nicht genug", "Sch├╝tzt Kinder, nicht Waffen" und "Genug ist genug" zu lesen waren. Die Veranstalter hatten zu Demonstrationen in mehreren St├Ądten in den Vereinigten Staaten aufgerufen.

In der texanischen Kleinstadt Uvalde hatte am 24. Mai ein 18-J├Ąhriger mit einem Sturmgewehr in einer Grundschule 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Zum ersten "Marsch f├╝r unsere Leben" war es nach dem Massaker an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida gekommen. Dort hatte im Februar 2018 ein 19 Jahre alter Sch├╝tze 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen und weitere Menschen verletzt.

Bei der Kundgebung in Washington sprach unter anderem Manuel Oliver, der seinen Sohn bei dem Massaker in Parkland verloren hatte. Oliver rief Sch├╝ler dazu auf, dem Unterricht fernzubleiben, um den Druck auf die Politik zu erh├Âhen, strengere Waffengesetze zu verabschieden. "Wir rufen auf zu einem landesweiten Streik amerikanischer Sch├╝ler aller Bildungsstufen", sagte er. Von US-Pr├Ąsident Joe Biden forderte Oliver, im Wei├čen Haus ein B├╝ro f├╝r die Pr├Ąvention von Waffengewalt zu schaffen.