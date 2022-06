Bereits bei der Pr├Ąsidentschaftswahl vor einigen Wochen konnte sich Macron in der Stichwahl nur mit M├╝he gegen Rechtsnationalistin Marine Le Pen durchsetzen. Den zweiten Hieb kassierte er nun am Sonntag von links bei der Parlamentswahl. Laut dem vorl├Ąufigen amtlichen Ergebnis kam Macrons Mitte-B├╝ndnis landesweit auf 25,75 Prozent der Stimmen. Dies teilte das Innenministerium in Paris in der Nacht mit. Die vom Linkspolitiker Jean-Luc M├ęlenchon angef├╝hrte Allianz aus Linken, Kommunisten, Gr├╝nen und Sozialisten kam demnach auf 25,66 Prozent und hatte damit nur hauchd├╝nn das Nachsehen. Der Unterschied betrug gerade einmal 21.442 Stimmen - bei rund 48,7 Millionen Wahlberechtigten.