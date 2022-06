Klitschko pocht auf UnterstĂŒtzung vor möglichem Scholz-Besuch

Kiews BĂŒrgermeister Vitali Klitschko hat hohe Erwartungen an einen möglichen Besuch von Kanzler Scholz in der ukrainischen Hauptstadt. Der "Bild am Sonntag" zufolge plant der SPD-Politiker noch im Juni eine gemeinsame Reise mit dem französischen PrĂ€sidenten Emmanuel Macron und dem italienischen MinisterprĂ€sidenten Mario Draghi. "Wir brauchen von den drei FĂŒhrern der wichtigsten LĂ€nder harte UnterstĂŒtzungssanktionen und Waffen so schnell wie möglich", sagte Klitschko der "Bild".

Er gehe davon aus, dass die dramatische Lage der Ukraine durch einen Besuch deutlicher werden wĂŒrde. "Ich glaube, man kann die Situation besser verstehen, wenn man StĂ€dte wie Butscha mit eigenen Augen gesehen hat", sagte Klitschko. Er sieht auch die Hauptstadt weiter in Gefahr eines Angriffs durch Russland. "Kiew war ein Ziel und Kiew bleibt ein Ziel."

Amnesty: Zahlreiche tote Zivilisten durch Streumunition

Russische Truppen haben nach Recherchen von Amnesty International durch den völkerrechtswidrigen Einsatz geĂ€chteter Streumunition zahlreiche Zivilisten im ostukrainischen Gebiet Charkiw getötet. "In Charkiw wurden Menschen in ihren HĂ€usern und auf der Straße getötet, wĂ€hrend sie mit ihren Kindern SpielplĂ€tze besuchten, auf Friedhöfen ihrer Angehörigen gedachten, beim Anstehen fĂŒr Hilfslieferungen oder beim Einkaufen", berichtete Janine Uhlmannsiek vom deutschen Ableger von Amnesty International. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die noch in der Luft ĂŒber dem Ziel zerbersten und eine Vielzahl kleiner Sprengkörper freisetzen.

Hacker bringen Kritik an Krieg auf russische TV-Webseiten

Unbekannte Hacker haben eine Botschaft gegen den Krieg in der Ukraine auf Webseiten des russischen Staatsfernsehens platziert. Auf dem Streaming-Portal "Smotrim.ru" etwa stand am Sonntagabend neben Fotos von Zerstörung in der Ukraine der Text "Putin vernichtet Russen und Ukrainer! Stoppt den Krieg!", wie Internet-Nutzer berichteten.

Das Staatsfernsehen rĂ€umte spĂ€ter eine Hacker-Attacke ein, durch die weniger als eine Stunde lang "Inhalte mit extremistischen Aufrufen" angezeigt worden seien. Russland bezeichnet den Angriffskrieg in der Ukraine als "militĂ€rische Spezial-Operation". Von der offiziellen Linie abweichende Darstellungen stehen als Verbreitung angeblicher Falschinformationen ĂŒber russische StreitkrĂ€fte unter Strafe.

Das wird am Montag wichtig

In der Industrieregion Donbass versuchen ukrainische Truppen weiter, die strategisch wichtige Stadt Sjewjerodonezk zu halten und russische Truppen aus anderen Ortschaften zurĂŒckzudrĂ€ngen.

Der Angriff auf die Ukraine wird ab Montag ein zentrales Thema bei der vierwöchigen Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf sein. Russland trat im FrĂŒhjahr aus dem Gremium aus - und kam seinem Rausschmiss damit wohl zuvor.