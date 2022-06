Prozess in Moskau Wegen Drogenschmuggels ÔÇô Ex-US-Diplomat zu 14 Jahren Haft verurteilt Von afp , dpa , MaM Aktualisiert am 17.06.2022 - 12:43 Uhr Lesedauer: 2 Min. Straflager in Russland: Der Lehrer wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt (Symbolbild). (Quelle: ITAR-TASS/imago-images-bilder)

Auf einen ehemaligen US-Diplomaten und Lehrer einer Schule in Moskau warten 14 Jahre Straflager: Einem russischen Gericht zufolge soll der Mann Drogen geschmuggelt haben.

Ein ehemaliger US-Diplomat ist in Russland wegen des Vorwurfs des Drogenschmuggels zu 14 Jahren Straflager verurteilt worden. Marc Fogel habe bei der Einreise nach Russland "Drogenschmuggel in gro├čem Stil" betrieben, teilte das zust├Ąndige Moskauer Gericht am Donnerstagabend mit. Fogel war von russischen Zollbeamten festgenommen worden, als er mit seiner Frau aus New York auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo eintraf.

Bei der Zollkontrolle waren laut russischen Beh├Ârden in seinem Gep├Ąck Marihuana und Cannabis├Âl gefunden worden. Die Drogen seien "in Kontaktlinsenverpackungen" und "Kartuschen f├╝r E-Zigaretten" versteckt gewesen.

Verurteilung von US-B├╝rgern f├╝r Moskau von besonderer Bedeutung

Russischen Medienberichten zufolge soll es bei dem Vorfall im August 2021 um elf Gramm Marihuana und acht Gramm Cannabis├Âl gegangen sein. Fogel hatte demnach versichert, dass ihm das Marihuana in den USA zu medizinischen Zwecken nach einer Wirbels├Ąulen-OP verschrieben worden sei. Russland erkennt die medizinische Verwendung der Droge nicht an, was Fogel nach eigenen Angaben nicht wusste.

Fogel arbeitete als Lehrer an einer US-Schule in Moskau. Bis Mai 2021 genoss er laut russischen Beh├Ârden als Angestellter der US-Botschaft in Moskau diplomatische Immunit├Ąt. Aus Sicht der Ermittler hatte er diesen Status auch genutzt, um einen Kanal f├╝r den Handel mit Drogen zu etablieren ÔÇô mit dem Ziel, diese auch an Sch├╝ler zu ├╝bergeben. Bei der betroffenen Bildungseinrichtung soll es sich um eine von den Botschaften der USA, Kanadas und Gro├čbritanniens gef├╝hrte Schule in Moskau handeln.