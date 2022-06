Terroranschläge in Paris: Höchststrafe bei Bataclan-Prozess für Salah Abdeslam

Prozess rollte AnschlÀge vom 13. November 2015 auf

Im Prozess wurde seit dem Herbst die Anschlagsserie vom 13. November 2015 aufgerollt. Bei den AnschlĂ€gen hatten Extremisten 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Sie richteten ein Massaker im Club "Bataclan" an und beschossen Bars und Restaurants im Osten der französischen Hauptstadt. Außerdem sprengten sich drei SelbstmordattentĂ€ter an dem Abend wĂ€hrend eines Fußball-LĂ€nderspiels zwischen Deutschland und Frankreich am Stade de France in die Luft. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die AnschlĂ€ge fĂŒr sich.