Boris Johnson tritt zurück | Reaktionen: "Niemand weint ihm eine Träne nach"

Ôľ║ "Daily Mail" (Gro├čbritannien) : "In der Amtszeit von Boris Johnson geht die Sonne endlich unter. Immer ein politischer Au├čenseiter, erlag er schlie├člich seinen Feinden in der Westminster-Maschinerie. Und wie sie kr├Ąhten. Der Raum war voll von h├Ąmischen Nichtsk├Ânnern, die Herrn Johnson anprangerten und ihre eigene makellose Tugendhaftigkeit betonten. Doch nachdem sie gestern seine Abschiedsrede vor der Downing Street gesehen haben, fragen sich die Tory-Abgeordneten, die sich sch├Ąndlicherweise verschworen haben, den charismatischsten und w├Ąhlbarsten konservativen Regierungschef seit Margaret Thatcher zu st├╝rzen, vielleicht bereits: Was haben wir getan?"

Ôľ║ "Die Zeit" (Deutschland): "F├╝r einen Augenblick sah es so aus, als w├╝rde Boris Johnson sich doch noch in eine Kopie von Donald Trump verwandeln. Das war gestern, als seine Minister nicht nur reihenweise zur├╝cktraten, sondern ihren Chef auch in direkten Gespr├Ąchen zu ├╝berzeugen versuchten, dass seine Sache verloren sei und er gehen m├╝sse. Der britische Premier sperrte sich (ÔÇŽ). Abgekoppelt von der Wirklichkeit, nur am eigenen politischen ├ťberleben interessiert, bedenkenlos im Umgang mit der Verfassung ÔÇô das rief in der Tat Erinnerungen an den fr├╝heren US-amerikanischen Pr├Ąsidenten in seiner randalierenden Sp├Ątphase herauf. Doch die trumpistische Eskalation hat dann doch nicht stattgefunden."