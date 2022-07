Boris Johnson: Noch-Premier ändert offenbar seine Hochzeitspläne

Auch Tories bezeichnen Vorhaben als "krass"

Ein Regierungssprecher hatte zuvor einen Bericht des "Mirror" dementiert, wonach Johnson vor allem deswegen noch im Amt bleiben will, um die Party auf dem gro├čz├╝gigen Landsitz in der Grafschaft Buckinghamshire zu feiern. Der Premier habe ein starkes Pflichtgef├╝hl und werde den Dienst an seinem Land fortsetzten, bis ein neuer Regierungschef gefunden sei, sagte der Sprecher.