Shinzo Abe in Japan erschossen: Das ist über die Waffe des Attentäters bekannt

Japan verharrt in Schockstarre: Am Freitag t├Âtete ein 41-j├Ąhriger Mann Shinzo Abe auf einer Wahlkampfveranstaltung in Nara. Doch nicht nur der Tod des Ex-Premiers sorgt f├╝r Beunruhigung, sondern auch die Umst├Ąnde des Attentats. Der ehemalige Marinesoldat erschoss Abe mit einem Gewehr, dabei herrschen in dem asiatischen Inselstaat strenge Gesetze zu Kauf und Haltung von Schusswaffen. Deshalb besitzen im Vergleich zu anderen L├Ąndern nur wenige B├╝rgerinnen und B├╝rger eine Handfeuerwaffe.