Shinzo Abe: Leichnam von Japans Ex-Premier nach Tokio überführt

Aktualisiert am 09.07.2022 - 10:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ganz Japan steht unter Schock, seit am Freitag ein Attent├Ąter Shinzo Abe erschoss. Nun wurde der Leichnam des Ex-Premiers in sein Tokioter Wohnhaus ├╝berf├╝hrt.

Nach dem t├Âdlichen Attentat auf Japans fr├╝heren Regierungschef Shinzo Abe ist dessen Leichnam nach Tokio ├╝berf├╝hrt worden. Ein Leichenwagen traf am Samstag an Abes Anwesen in der japanischen Hauptstadt ein, wie eine AFP-Journalistin berichtete. Fernsehaufnahmen zeigten, wie sich hochrangige Mitglieder von Abes liberaldemokratischer Partei LPD versammelten, um dem Ex-Ministerpr├Ąsidenten die letzte Ehre zu erweisen.