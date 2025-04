Sohn von CIA-Beamtin stirbt für Russland an der Front

In Ostukraine

Für Russland kämpfen auch ausländische Kräfte in der Ukraine. Auch der Sohn der stellvertretenden CIA-Chefin soll dort gefallen sein.

Der Sohn einer ranghohen CIA-Beamtin soll in der Ukraine umgekommen sein, weil er für Russland an der Front gekämpft hat. Das berichtet das unabhängige russische Portal "IStories". Demnach soll der 21-Jährige Amerikaner Michael Alexander Gloss im April 2024 im Ukraine-Krieg gefallen sein. Seine Familie wurde demnach von russischen Behörden über seinen Tod informiert.

Gloss ist der Sohn von Juliane Gallina, die als stellvertretende Direktorin des Geheimdienstes für digitale Innovation zuständig ist. Der Tod des 21-Jährigen wurde auf der Webseite eines US-Bestattungsunternehmens bestätigt. In der Mitteilung heißt es, dass der Mann im vergangenen April in Osteuropa "auf tragische Weise" ums Leben gekommen war.

Tod in Ostukraine

Laut der Recherche hatte sich Gloss zuvor der russischen Armee angeschlossen. Das soll aus Daten eines Rekrutierungsbüros in Moskau hervorgehen, die "IStories" nach eigenen Angaben einsehen konnte. Der 21-Jährige soll seit Dezember 2023 in der Ostukraine gekämpft haben, bevor er im vergangenen Frühjahr im Kampf um den ukrainischen Ort Soledar in der Region Donezk ums Leben gekommen sein soll.