Japan | Experte: "Abe nimmt die Rolle eines Märtyrers ein"

"Das Attentat löst in Japan eine riesengroße Unsicherheit aus"

SchusswaffenvorfĂ€lle wie der Mord an Shinzo Abe sind in dem Inselstaat Ă€ußerst selten. Das hat vor allem einen Grund: Das Waffengesetz ist extrem streng. "Das Attentat löst in Japan eine riesengroße Unsicherheit aus", sagt der Historiker und Japan-Experte Takuma Melber zu t-online. Man sei eigentlich sehr stolz darauf, dass das Land als eines der sichersten der Welt gilt. Solche VorfĂ€lle kennen die Japaner eher aus den USA, so Melber.

In Japan wurden im vergangenen Jahr zehn FÀlle von Schusswaffengebrauch gemeldet, bei denen es zu TodesfÀllen, Verletzungen oder SachschÀden kam, wie die nationale Polizeibehörde des Landes berichtet. Dabei kam eine Person zu Tode, vier weitere wurden verletzt. UnfÀlle und Selbstmorde sind in den Zahlen nicht enthalten. Zum Vergleich: In den Vereinigten Staaten, in denen etwa zweieinhalb mal so viele Menschen leben, gibt es jÀhrlich mehrere Tausend FÀlle mit Todesfolge.

Dr. Takuma Melber ist ein deutsch-japanischer Historiker, der am Heidelberg Centre for Transcultural Studies der UniversitĂ€t Heidelberg lehrt und forscht. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist moderne japanische Geschichte. Melber ist Autor des Buches Pearl Harbor – Japans Angriff und der Kriegseintritt der USA (C.H.BECK, MĂŒnchen 2016).

Strikte Regelungen fĂŒr Waffenbesitz

Anders als in den USA werden in Japan sowohl der Verkauf als auch der Besitz von Waffen strikt kontrolliert. Außer Soldaten und Polizisten hat und nutzt fast niemand eine Handfeuerwaffe. Und selbst die Beamten mĂŒssen ein strenges Training durchlaufen, sagt Experte Melber. "Sie tragen zwar tagtĂ€glich eine Schusswaffe, aber sie werden stĂ€rker in der Kampfkunst ausgebildet, mĂŒssen etwa den Schwarzen GĂŒrtel im Judo erwerben." Die Polizisten dĂŒrften die Waffe auch nicht mit nach Hause nehmen.

Wer in Japan einen Waffenschein erwerben will, zum Beispiel als JĂ€ger, muss strenge Auflagen erfĂŒllen und ein zeitaufwendiges und kostspieliges Verfahren durchlaufen. Interessenten mĂŒssen nicht nur einen Drogentest und ein polizeiliches FĂŒhrungszeugnis vorlegen, sondern auch regelmĂ€ĂŸig Ă€rztliche Attests einholen, um nachzuweisen, dass sie mental und körperlich zum Tragen einer Waffe geeignet sind. Auf dem Schießstand mĂŒssen sie der Polizei beweisen, dass sie mit einer Waffe umgehen können.

Auch fĂŒr die Aufbewahrung gelten strenge Regeln: Halter sind verpflichtet, ihre Waffen in einem Tresor getrennt von der Munition unter Verschluss zu verstauen. Der genaue Aufbewahrungsort wird von der Polizei registriert, ebenso wie jeder Kauf von Munition.

Polizei am Tatort: Das Attentat auf Abe schlÀgt hohe Wellen. (Quelle: Reuters-bilder)

Abes Mörder baute Schusswaffe selber