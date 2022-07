Rücktritt von Boris Johnson: Die Schlammschlacht beginnt

Nach der Wahl ÔÇô vor der Wahl?

Liberale Analysten lassen ohnehin kein gutes Haar am Bewerberfeld. "Die gute Nachricht: Johnson ist auf dem Weg nach drau├čen. Die schlechte: Schaut Euch an, wer auf dem Weg rein ist", kommentierte Marina Hyde in der Zeitung "Guardian". Zum Beispiel Ex-Au├čenminister Jeremy Hunt. "Jeremy Hu: Entschuldigung, ich war schon gelangweilt, bevor ich seinen Namen fertig geschrieben habe", so die Kolumnistin.

Geht es nach der konservativen Basis, haben Mordaunt und Au├čenministerin Liz Truss ebenso wie Sunak gute Aussichten. Die Vorauswahl treffen die 358 Abgeordneten der Parlamentsfraktion, erst wenn noch zwei Bewerber ├╝brig sind, entscheiden die Parteimitglieder. Wie viele das sind, ist unbekannt: Sch├Ątzungen reichen von 100.000 bis 200.000.

Wenn das Rennen dann entschieden ist ÔÇô laut "Telegraph" soll das bis zum 5. September der Fall sein ÔÇô, d├╝rfte die Schlammschlacht noch lange nicht vorbei sein. Viele Stimmen fordern bereits, dass die Siegerin oder der Sieger eine Neuwahl ausruft. Ansonsten h├Ątten Gegner leichtes Spiel, dem neuen Bewohner von Downing Street Nummer 10 die Legitimit├Ąt abzusprechen.

Scheidender Premier ohne Reue

Das Problem: In Umfragen liegen die Tories deutlich hinter der oppositionellen Labour-Partei. Das spiegelt sich in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im "Times"-Auftrag wider: H├Ątte die ├ľffentlichkeit die Wahl, hie├čen die aussichtsreichsten Bewerber mit gro├čem Vorsprung "keiner von ihnen" und "wei├č ich nicht".

Und dann ist da noch Boris Johnson: Der Schatten des Noch-Premiers d├╝rfte noch lange ├╝ber seiner Partei schweben. Zumal Johnson wohl keinesfalls im Stillen abtreten wird. Er hatte am Donnerstag nach einer beispiellosen parteiinternen Revolte wegen einer Reihe von Skandalen seinen R├╝cktritt als Parteichef angek├╝ndigt. Damit ist auch sein Aus als Regierungschef besiegelt. Er k├╝ndigte aber an, noch bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt zu bleiben, was bis zum Herbst dauern k├Ânnte.

Schon bei seiner R├╝ckzugsank├╝ndigung begann der 58-J├Ąhrige, eine Dolchsto├člegende zu stricken. Die Partei habe die "exzentrische" Entscheidung getroffen, dass eine neue F├╝hrung n├Âtig sei, trotz seiner Erfolge und des "├╝berw├Ąltigenden Mandats", sagte Johnson da. Von Einsicht keine Spur. Das Wort "R├╝cktritt" nahm der Populist nicht in den Mund.

Tories als Wackeldackel?

Johnson hat noch immer Unterst├╝tzer. Die Partei werde den Tag bereuen, an dem sie den Premier abs├Ągte, schimpfte der Abgeordnete Christopher Chope. Die Atmosph├Ąre ist aufgeheizt. Kulturministerin Nadine Dorries, Johnson treu ergeben, monierte, die Nachfolgesuche habe "die H├Âllenhunde entfesselt". Die neue Staatssekret├Ąrin f├╝r Bildung, Andrea Jenkyns, zeigte Regierungsgegnern den Mittelfinger. Anh├Ąnger verwiesen auf Johnsons Vorbild Winston Churchill, der 1951 nach einigen Jahren Pause noch einmal Premierminister wurde. "Schreibt ihn nicht ab", werben die Unterst├╝tzer.