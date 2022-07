Nach Rücktritt: Ex-Finanzminister Sunak will Johnson-Nachfolger werden

Ex-Finanzminister Sunak will Johnson-Nachfolger werden

Auf seinen R├╝cktritt folgten unz├Ąhlige weitere in Westminster: Nun hat Rishi Sunak offiziell sein Interesse an der Nachfolge von Boris Johnson verk├╝ndet.

Nach dem R├╝cktritt des britischen Premierministers Boris Johnson als Parteichef der Tories hat mit Ex-Finanzminister Rishi Sunak ein politisches Schwergewicht seinen Hut in den Ring geworfen. Er werde sich um den Parteivorsitz der Konservativen bewerben, erkl├Ąrte Sunak am Freitag. Der Chef der Regierungspartei ├╝bernimmt in Gro├čbritannien traditionell auch das Amt des Premierministers.