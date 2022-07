Nach Mordanschlag: Partei von Shinzo Abe gewinnt Oberhauswahl in Japan

Abe hatte am Freitag einen Wahlkampfauftritt zur Unterst├╝tzung eines LDP-Parteikollegen in der westjapanischen Stadt Nara absolviert, als er niedergeschossen wurde. Wenige Stunden sp├Ąter wurde der 67-J├Ąhrige im Krankenhaus f├╝r tot erkl├Ąrt. Die Gewalttat, die von einem 41-j├Ąhrigen Arbeitslosen begangen wurde, sorgte im In- und Ausland f├╝r Entsetzen.

Keine nationalen Wahlen f├╝r drei Jahre

Regierungschef Kishida hielt trotzdem am Termin f├╝r die Wahl zum Oberhaus fest. "Wir d├╝rfen auf keinen Fall dulden, dass w├Ąhrend einer Wahl Gewalt eingesetzt wird, um die Meinungs├Ąu├čerung zu unterdr├╝cken", erkl├Ąrte er am Samstag. Er habe "eine Verantwortung, diese Oberhauswahlen auf freie, gerechte und sichere Weise abzuschlie├čen".

F├╝r die kommenden drei Jahre sind keine weiteren landesweiten Wahlen in Japan geplant. Allerdings muss Kishida mit Herausforderungen wie steigenden Preisen und Energieengp├Ąssen fertig werden.

Baerbock und Blinken und Japan

Abes Leichnam war am Samstag nach Tokio gebracht worden. Nach Angaben von seinem B├╝ro ist f├╝r Montagabend eine Totenwache geplant. Die Beisetzung des fr├╝heren Regierungschefs soll am Dienstag in kleinem Kreis mit Angeh├Ârigen und engen Freunden stattfinden. ├ľrtlichen Medien zufolge werden Totenwache und Trauerfeier im Zojoji-Tempel in Tokio ausgerichtet. US-Au├čenminister Antony Blinken, der sich derzeit in Asien aufh├Ąlt, hat f├╝r Montag einen Kondolenzbesuch in Japan angek├╝ndigt.

Auch Bundesau├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne) besucht das Land, die Reise war jedoch bereits vor Abes Tod geplant. Am Sonntag besuchte Baerbock das Atombombenmuseum in Nagasaki. Am Montag will sie politische Gespr├Ąche in Tokio f├╝hren.

T├Ąter gesteht Mord

Abe war der japanische Ministerpr├Ąsident mit der l├Ąngsten Regierungszeit. Er vertrat nationalistische Positionen und wollte Japans pazifistische Verfassung ├Ąndern. Seine auf Konjunkturprogramme und Deregulierung setzende Wirtschaftspolitik wurde als "Abenomics" bekannt.

Der Attent├Ąter, der sofort nach der Tat am Freitag festgenommen wurde, hat nach Polizeiangaben in seinem Gest├Ąndnis angegeben, dass er "einen Groll gegen eine bestimmte Organisation hege" und glaubte, Abe habe eine Verbindung zu ihr gehabt. Den Namen der Organisation nannte die Polizei nicht.

Japanischen Medien zufolge soll es sich um eine religi├Âse Gruppe handeln. Die Familie des Attent├Ąters war demnach wegen Spenden seiner Mutter an diese Gruppe in finanzielle Schwierigkeiten geraten.