Am 26. Oktober 2021 hat Bärbel Bas das Amt der Präsidentin des Deutschen Bundestages übernommen. Aktuell ist sie eine von neun Verhandlerinnen und Verhandlern, die die SPD in den Sondierungsgesprächen mit CDU und CSU vertreten. Doch wer ist die am 3. Mai 1968 in Walsum (NRW) geborene Politikerin? Wir haben die wichtigsten Fakten zu Bärbel Bas zusammengetragen.