Tunesien stimmt über Verfassung ab

Bei der Abstimmung über eine neue Verfassung in Tunesien hat sich am Montag eine geringe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Bis zum frühen Nachmittag gaben zwölf Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Obere unabhängige Wahlbehörde ISIE mitteilte. Die Wahllokale sollten am späten Montagabend schließen. Mit ersten Ergebnissen wird in den kommenden Tagen gerechnet. Der Verfassungsentwurf gilt als äußerst umstritten, weil der Präsident künftig mehr Macht erhalten soll – zulasten von Parlament und Justiz.