Frankreich: Politiker diskutieren über "unordentlich gekleidete Linke"

In der französischen Nationalversammlung ist eine Debatte über den Kleidungsstil der männlichen Abgeordneten ausgebrochen. Eine Krawattenpflicht steht im Raum.

Die nahende Sommerpause der französischen Nationalversammlung kündigt sich durch skurrile Debatten an: Seit etwa einer Woche debattieren Politiker in Frankreich über eine mögliche Krawattenpflicht für Abgeordnete. "Man kommt hier nicht angezogen, wie man will", sagte die Vorsitzende der Nationalversammlung Yaël Braun-Pivet, die der Präsidentenpartei Renaissance angehört.