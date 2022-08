Neue Provokation? 27 chinesische Kampfflugzeuge dringen in Taiwans Luftraum ein Von afp 03.08.2022 - 17:50 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein chinesisches Kampfflugzeug in Taiwans Luftraum (Archiv): Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund des Besuchs der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. (Quelle: Pool/ Taiwan Ministry Of Nationa via www.imago-images.de)

US-Politikerin Nancy Pelosi reiste nach Taiwan und verärgerte damit China. Nun haben chinesische Flugzeuge offenbar erneut den Luftraum Taiwans verletzt.

27 chinesische Kampfflugzeuge sind nach Angaben Taipehs am Mittwoch in die taiwanische Luftverteidigungszone geflogen. Die Flugzeuge der chinesischen Luftwaffe seien am Mittwoch in die Zone eingedrungen, teilte das Verteidigungsministerium Taiwans auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund des Besuchs der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan.

Bereits am Dienstag waren während Pelosis Besuchs mehr als 20 chinesische Militärflugzeuge in die Luftverteidigungszone Taiwans geflogen, wie Beamte in Taipeh mitteilten. China erklärte daraufhin, dass die Militärübungen, die bis zu 20 Kilometer an die Küste Taiwans heranreichen, zum Schutz von Chinas Souveränität "notwendig und legitim" seien.

Heftige Proteste

Die 82-jährige Pelosi hatte bei ihrem Besuch in Gesprächen mit der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen und dem Vize-Parlamentspräsidenten Tsai Chi-chang Taiwan die Solidarität der USA zugesichert. Am Mittwoch reiste sie wieder ab.