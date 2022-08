Ex-Präsident Donald Trump: Rede in Dallas offenbart seinen zerstörerischen Plan

Der harte Kern der Trump-Anhänger vor der CPAC-Bühne jubelt. "Unsere Bewegung wird niemals besiegt werden", beteuert er. "Make America Great Again" sei die größte Bewegung der Geschichte des Landes. "So etwas hat es noch nie gegeben, wahrscheinlich kann man sagen, dass es die größte oder eine der größten Bewegungen in der Geschichte der Welt ist." Trump muss spüren, dass er sich ins Zeug legen muss. Er weiß, dass er außer Angst wenig Neues zu bieten hat. Er hängt noch immer viel in der Vergangenheit und wird nicht müde, von der gestohlenen Wahl zu erzählen, die er in Wahrheit eben verloren hat.