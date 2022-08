Bundeswehr warnt: Abzug aus Mali nicht geregelt

Deutschland setzt den Bundeswehr-Einsatz im westafrikanischen Mali aus. Was wird aus den Ortskräften? Die Bundeswehr warnt vor einem Chaos ähnlich wie dem in Afghanistan.

Die Bundeswehr beschäftige derzeit 59 Ortskräfte in Mali. Politisch wären nach Angaben des Sprechers des Einsatzführungskommandos das Verteidigungsministerium, das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium zuständig für die Rettung im Notfall, administrativ das Bundesamt für Personalmanagement sowie das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen, die beide der Bundeswehr angegliedert sind.

Mali-Einsatz der Bundeswehr ausgesetzt

Die Bundeswehr ist in Mali im Rahmen des UN-Einsatzes Minusma stationiert, hat aber ihren operativen Einsatz in Mali wegen Sicherheitsbedenken vorläufig ausgesetzt. Die deutsche Beteiligung an dem UN-geführten Blauhelm-Einsatz Minusma sollte dem Schutz der malischen Zivilbevölkerung dienen. Doch wegen Unstimmigkeiten mit der malischen Regierung liegt die Bundeswehr-Mission seit vergangenem Freitag auf Eis.