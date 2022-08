Bundeswehr warnt: Chaos? Abzug aus Mali nicht geregelt

Aktualisiert am 15.08.2022 - 09:25 Uhr

Aktualisiert am 15.08.2022 - 09:25 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Deutschland setzt den Bundeswehr-Einsatz in Mali aus. Was wird aus den Ortskräften? Die Bundeswehr warnt vor einem Chaos ähnlich in Afghanistan.