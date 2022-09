Bericht: FBI befragt Stabschef von Liz Truss

Was weiß Liz Truss?

Das Blatt berichtet weiter, dass Fullbrook eine Vereinbarung mit den amerikanischen Ermittlern getroffen habe. Demnach könne er Hinweise in der Sache geben, ohne dass diese gegen ihn verwandt werden. Der Truss-Berater soll von Anwälten der Firma "White and Case" vertreten werden. Er soll auch das Büro des Kabinetts und das Ethik-Komitee informiert haben. Unklar ist, ob die Premierministerin selbst informiert wurde und wenn ja, was ihre Reaktion gewesen ist. Fullbrook hat vor der Wahl von Truss zur Regierungschefin eng mit ihr in ihrer Rolle als Außenministerin zusammengearbeitet.