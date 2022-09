Myanmar: Sechs Kinder in Schule getötet

In Myanmar sind durch einen Luftangriff des Militärs sechs Kinder in einer Schule getötet worden. Mindestens 17 weitere wurden verletzt, berichtet CNN. Das Militär habe das Feuer eröffnet, weil Rebellen in der Schule vermutet wurden. Zu dem Vorfall kam es in dem Dorf Let Yet Kone in der zentralen Region Sagaing. Nach Berichten der Nachrichtenportale "Mizzima" und "Irrawaddy" hatten Armeehubschrauber das Feuer auf die Schule eröffnet.