Russischer Politiker witzelt über Deutsche – und droht mit Atomschlag

Trotz Gebietsverlusten in der Ukraine gibt sich ein russischer Propagandist im Staatsfernsehen siegessicher – und schickt eine Warnung nach Europa.

Immer wieder fallen Propagandisten im russischen Staatsfernsehen mit absurden Behauptungen auf. In diesem Fall drohte der Politiker Andrey Gurulyov mit Atomschlägen, die aber nicht gegen die Ukraine gerichtet seien.

Gurulyov ist ein ranghoher Militär und Abgeordneter in der Duma, dem russischen Unterhaus. In den vergangenen Monaten trat er immer wieder in einer bekannten russischen Talkshow auf und verbreitete dort Kreml-Propaganda.