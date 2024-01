Am Mittwochmorgen vergangener Woche war Donald Trump zu einem Gerichtsprozess in New York und wurde von der anwesenden Presse dabei fotografiert, wie er beim Verlassen eines Gebäudes die rechte Hand zum Gruß hebt. Die Bilder waren der Auslöser für wilde Spekulationen in den Medien, denn auf Trumps Hand waren seltsame rote Flecken erkennbar.

Zuvor hatten sich schon zahlreiche Gerüchte über die mögliche Ursache der Flecken verbreitet. Zum einen gab es Spekulationen über eine mögliche Syphilis-Erkrankung des Ex-Präsidenten. Der demokratische Politikberater James Carville erklärte im Gespräch mit dem YouTube-Kanal "Politicon", dass er eine Reihe von Ärzten zu den möglichen Gründen für die Flecken auf der Hand des Ex-Präsidenten befragt habe. "Die Antwort war einstimmig: Es kann nur Syphilis im zweiten Stadium sein", so Carville. Eine andere Theorie zur Herkunft der roten Flecken an Trumps Hand war, dass es sich um einen einfachen Ausschlag handeln könnte , verursacht durch zu häufiges Händewaschen oder Golfspielen.

Am Dienstag steht für Donald Trump der nächste wichtige Termin an. Dann entscheiden die republikanischen Wählerinnen und Wähler im Ostküstenstaat New Hampshire darüber, wen sie gerne bei der Präsidentschaftswahl im November als Gegner von Joe Biden sehen wollen. Oder als Gegnerin – denn die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley rechnet sich in New Hampshire gute Chancen aus, Donald Trump zu schlagen. Trumps größter parteiinterner Rivale Ron DeSantis stieg am Sonntag überraschen aus dem Rennen um die Kandidatur aus.