Israelische Spezialeinsatzkräfte sollen als Ärzte und Pfleger verkleidet in ein Krankenhaus eingedrungen sein, um drei Palästinenser zu töten. Einer war gelähmt.

Ärzte des Ibn-Sina-Spitals in Jenin berichten, dass israelische Soldaten am Dienstag in das Krankenhaus gekommen seien, um drei Männer zu töten. Das melden mehrere Medien übereinstimmend. Sie sollen als Ärzte, Pfleger und Zivilisten verkleidet gewesen sein und Waffen unter langen Mänteln und Arztkitteln versteckt haben.