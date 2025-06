Aktualisiert am 01.06.2025 - 14:22 Uhr

Aktualisiert am 01.06.2025 - 14:22 Uhr

Die russischen Streitkräfte sind einem Bericht zufolge in großem Maß von westlicher Halbleiter-Technologie abhängig – und daher besonders hart von derzeitigen Sanktionen betroffen. Wie aus internen Unterlagen der russischen Rüstungsfirma NPO VS hervorgeht, die die "Bild am Sonntag" ausgewertet hat, ist die russische Armee angesichts der Abhängigkeit von westlichen Chip-Herstellern wie Intel, AMD und Nvidia alarmiert.