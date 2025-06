Der britische Verteidigungsminister John Healey (Archivbild): Das Land will zwei Milliarden Dollar in Verteidigung investieren. (Quelle: House Of Commons/Uk Parliament/PA Wire/dpa/dpa-bilder)

Großbritannien plant den Bau von mindestens sechs neuen Fabriken für die Herstellung von Waffen und Sprengstoff. "Die hart erkämpften Lehren aus der illegalen Invasion der Ukraine durch (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin zeigen, dass ein Militär nur so stark ist wie die Industrie, die hinter ihm steht", hieß es in einer Erklärung des Verteidigungsministers John Healey. "Wir stärken die industrielle Basis des Vereinigten Königreichs, um unsere Gegner besser abzuschrecken und das Vereinigte Königreich zu Hause sicher und im Ausland stark zu machen", so Healey.

Die Investitionen in Höhe von zwei Milliarden Dollar werden in der Strategic Defence Review (SDR), einem Zehnjahresplan für militärische Ausrüstung und Dienstleistungen, enthalten sein. Die SDR soll am Montag veröffentlicht werden. Zusätzlich sollen laut Verteidigungsministerium bis zu 7.000 in Großbritannien hergestellte Langstreckenwaffen beschafft werden. Insgesamt werden die angekündigten Maßnahmen nach Angaben des Verteidigungsministeriums rund 1.800 neue Arbeitsplätze schaffen.