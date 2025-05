Israel und Hamas uneins über Bedingungen

Die Hamas hat nun mitgeteilt, dass sie zehn lebende Geiseln freilassen will. Jedoch sollen sie nicht auf einmal, sondern in fünf Schritten freigelassen werden, wie die "Times of Israel" berichtete. Demnach sollen vier Geiseln am ersten Tag des Waffenstillstands, zwei Geiseln am dreißigsten Tag und dann vier Geiseln am letzten Tag freigelassen werden.