Die Nato will offenbar die Anzahl ihrer Brigaden deutlich erhöhen. Das geht aus Insiderberichten hervor. Deutschland könnte damit Probleme haben.

Die Nato fordert von Deutschland offenbar mehr Einsatz: Wie der Sender n-tv unter Berufung auf Insider berichtet, will das Verteidigungsbündnis, dass Deutschland 40.000 zusätzliche Soldaten zur Verfügung stellt.

Nato will höhere Ausgaben

Das Bundesverteidigungsministerium hat sich dazu bislang nicht geäußert. Man wolle dem Treffen der Verteidigungsminister in der kommenden Woche und der Staats- und Regierungschefs Ende Juni nicht vorgreifen, so ein Sprecher zu n-tv.

Beim Nato-Gipfel in Den Haag im Juni will Generalsekretär Mark Rutte die Staats- und Regierungschefs dazu bewegen, das derzeitige Ausgabenziel von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung auf fünf Prozent mehr als zu verdoppeln. 3,5 Prozent sollen dann allein für das Militär und 1,5 Prozent für Ausgaben in angrenzenden Bereichen zur Verfügung stehen. Grund hierfür ist die andauernde russische Bedrohung.